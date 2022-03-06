Fenerbahçe'den Zorbay Küçük'e tepki

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının devre arasında hakem Zorbay Küçük'e tepki göstererek

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu lider Trabzonspor.

Hakem Zorbay Küçük verdiği kararlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin tepkisini topladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının devre arasında hakem Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı.

"HAKLI OLDUĞUMUZU TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ"

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık!

Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir."