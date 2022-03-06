Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
562.898
-0.79%
BTXN Coin
38.15
0.60%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Fenerbahçe'den Zorbay Küçük'e tepki

    Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının devre arasında hakem Zorbay Küçük'e tepki göstererek
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 20:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'den Zorbay Küçük'e tepki

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu lider Trabzonspor.

    Hakem Zorbay Küçük verdiği kararlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin tepkisini topladı.

    Fenerbahçe, Trabzonspor maçının devre arasında hakem Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı.

    Fenerbahçe den Zorbay Küçük e tepki #1

    "HAKLI OLDUĞUMUZU TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ"

    Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık!
    Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü!
    TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir."

    Fenerbahçe den Zorbay Küçük e tepki #2


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Bibliyoterapi nedir
    Sağlık

    Bibliyoterapi nedir

    Isparta’da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu
    İç Haber

    Isparta’da çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

    Görüş Bildir