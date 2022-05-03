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    Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı

    Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı

    Birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
    • 03.05.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 13:13
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    Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Berisha'dan şikayetçi oldu.

    Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi.

    "Bana şiddet uyguladı"

    Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi.

    Dilekçede Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine "Vllasaliu'yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

    Fenerbahçeli Berisha ya uzaklaştırma kararı #1

    "Müvekkilin gayesi ilişkiyi sonlandırmak"

    Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bunun yanında kendisi, vekil edene farklı şekilde küfür ve hakaret içeren söylemler kullanmaktadır" şeklinde ifadeler kullandı. Dilekçede Berisha'nın Vllasali'yu tehdit ettiği de iddia edildi.

    Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede Vllasaliu'nun Berisha'dan şikayetçi olduğu vurgulandı. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.

    Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

    Anadolu 1. Aile Mahkemesi ise 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa' uyarınca Berisha'nın şiddet mağduru Vllasaliu'ya 2 ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına da mahkemece karar verildi.

    Karara uymazsa hapse girecek

    DHA'nın haberine göre; Berisha'nın Vllasaliu'yu 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar veren mahkeme, Berisha'nın söz konusu kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi takdirde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağına da karar verdi.

    Fenerbahçeli Berisha ya uzaklaştırma kararı #2

    Fenerbahçeli Berisha ya uzaklaştırma kararı #3

    Fenerbahçeli Berisha ya uzaklaştırma kararı #4

    Fenerbahçeli Berisha ya uzaklaştırma kararı #5

    Fenerbahçeli Berisha ya uzaklaştırma kararı #6

    Fenerbahçeli Berisha ya uzaklaştırma kararı #7

    Fenerbahçeli Berisha ya uzaklaştırma kararı #8

    Fenerbahçeli Berisha ya uzaklaştırma kararı #9


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