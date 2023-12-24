Fenerbahçeli Fred'e PFDK'dan 3 maç ceza Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'e 3 maç men cezası verildi.

AA & Ensonhaber

Fred'in cezası belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe forması giyen Fred'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayserispor müsabakasında hakeme yönelik hakareti nedeniyle 30 yaşındaki futbolcuya 3 maç men cezasının yanı sıra 39 bin lira para cezası verilmesine hükmedildi.

Brezilyalı orta saha ligdeki Galatasaray, İstanbulspor ve Konyaspor maçlarında forma giyemeyecek.

Mert Hakan Yandaş'a 2 maç

Aynı müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Mert Hakan Yandaş'a da 2 maç men ve 78 bin lira para cezası kesildi.

Çift sarı karttan oyundan ihraç edilen Mert Hakan toplamda 3 müsabakada yer alamayacak.

Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 112, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 260 bin lira olmak üzere toplamda 372 bin lira para cezası uygulanırken bir sonraki deplasman maçında bazı seyircilerin de elektronik kartları engellenecek.