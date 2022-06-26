Petrol
109.39
0.27%
Euro
17.6949
-0.74%
Dolar
16.7147
-1.01%
Altın
986.55
-0.56%
Borsa
2533
-0.82%
Bitcoin
359.075
-1.00%
BTXN Coin
7.01
-5.77%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi

    Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, kız arkadaşı Kiveli Marda ile İstanbul'da evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 23:06
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 08:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, bir süredir birlikte olduğu Kiveli Marda ile İstanbul'da dünyaevine girdi.

    Patrikhane'de nikah, Esma Sultan'da düğün yaptılar

    Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen nikahın ardından Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcuların yanı sıra, çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #1

    Kulübün sosyal medya hesabından kutlama mesajı

    Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çifte mutluluklar diledi.

    Kulüpten paylaşılan gönderide, ''Futbolcumuz Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. Dimitris Pelkas ve Kiveli Marda çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #2

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #3

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #4

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #5

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #6

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #7

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #8

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #9

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #10

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #11

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #12

    Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi #13


    İlginizi Çekebilir

    David Beckham'ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı!
    Medya

    David Beckham'ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı!

    Jorge Jesus, oyun sistemini hazırladı
    Futbol

    Jorge Jesus, oyun sistemini hazırladı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir