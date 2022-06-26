Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, kız arkadaşı Kiveli Marda ile İstanbul'da evlendi.

Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, bir süredir birlikte olduğu Kiveli Marda ile İstanbul'da dünyaevine girdi.

Patrikhane'de nikah, Esma Sultan'da düğün yaptılar

Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen nikahın ardından Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcuların yanı sıra, çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından kutlama mesajı

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çifte mutluluklar diledi.

Kulüpten paylaşılan gönderide, ''Futbolcumuz Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. Dimitris Pelkas ve Kiveli Marda çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.