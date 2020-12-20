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    Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik

    Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik

    Fenerbahçe'de kaleci Oytun'un Gaziantep maçında yediği goller Caner Erkin'in de tepkisini çekti. 22 yaşındaki kaleci kendini savunurken araya giren Ozan Tufan ise Oytun'a tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 13:19
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 13:25
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    Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda ilk yenilgisini Gaziantep FK karşısında alırken futbolcuların saha içinde tartıştığı anlar da dikkat çekti.

    Üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de yenilen gollerin ardından tansiyon da yükseldi.

    Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    OYTUN SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

    Kaleci Altay Bayındır'ın kupada kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe kalesini 22 yaşındaki Oytun Özdoğan korudu.

    İlk kez Fenerbahçe'nin kalesinde bir lig maçına çıkan Oytun Özdoğan, kalesinde 3 gol görürken performansı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    Genç kalecinin yediği gollerin ardından takım arkadaşlarıyla arasında geçen diyalog da maça damga vurdu.

    Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik #2

    "HER ŞEYE DE CEVABINIZ VAR"

    Oytun'un hatalı çıkışının ardından genç kaleciye sinirlenen Caner Erkin, ''Çıksan alacaksın!'' diyerek Oytun'a bağırdı.

    Bunun üzerine Oytun, Caner Erkin'e ''Nereye alıyorsun Caner abi?'' diye seslendi. Araya giren Ozan Tufan ise bağırarak genç kaleciye ''Her şeye de bir cevabınız var!'' dedi.

    Üç futbolcu arasında geçen bu konuşma ekranlara yansırken sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

    Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik #3

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