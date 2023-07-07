Fenerbahçeli futbolcular, Arda Güler'in imza törenini izledi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç futbolcu Arda Güler'in imza törenini eski takım arkadaşları takip etti.

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LaLiga ekiplerinden Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Arda Güler, İspanyol ekibinde 24 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Başkan Florentino Perez'in de katıldığı imza töreni sonrasında resmen İspanyol ekibine katıldı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, eski takım arkadaşları Arda Güler’in imza törenini birlikte takip etti. Bu sırada ise duygusal anlar yaşandı.

Yiğit Efe Demir gözyaşlarını tutamadı

Kulübün YouTube hesabından paylaşılan videoda, Arda Güler'in Fenerbahçe altyapısından arkadaşı olan 18 yaşındaki Yiğit Efe Demir'in, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Genç oyuncuyu ise takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş sarılarak teselli etti.