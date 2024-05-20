Fenerbahçeli futbolcular bayrak açtı: Saha karıştı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, takımın 1-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından RAMS Park'a geldi. Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında bayrak açmasının ardından Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler arasında gerginlik yaşandı.

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Süper Lig'de 37. hafta maçında Fenerbahçe'nin Galatasaray'la karşı karşıya geldiği ve sarı-lacivertlilerin 1-0'lık kritik derbi zaferinin ardından saha içinde ve tribünlerde olaylar yaşandı.

Maç sonrası saha karıştı

Maçın bitiminden sonra sahada çıkan kavgada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve statta bulunan diğer Fenerbahçeli yöneticiler de sahada yer aldı.

Galatasaray cephesinde ise Genel Sekreter Eray Yazgan, stat müdürü, bazı yetkililer ve Başkan Dursun Özbek'in şoförü darbe aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

Ancak sarı-lacivertli takım, taraftarlarına yöneldiklerinde tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Polis, güvenlik önlemleri alarak bu durumu kalkanlarla engelledi.

Fenerbahçe bayrak açtı

Takım, soyunma odasına girdikten kısa bir süre sonra tekrar sahaya çıkarak kutlamalarına devam etti. Galatasaraylı taraftarlar stadı terk etmişken, güvenlik gerekçesiyle deplasman takımı taraftarları bir süre daha stattan ayrılamadı.

Fenerbahçe, soyunma odasından sonra tekrar sahaya dönerek taraftarıyla galibiyeti kutladı. Bu esnada Fenerbahçe yöneticileri ve oyuncularının tekrar sahaya çıkması, Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışıldı ancak başarılı olunamadı. Fenerbahçe takımı sahaya girerek bayrak açtı.

Stat ışıkları kapatıldı

Fenerbahçeli futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağını havaya kaldırdı. Bu sırada, yanlarında bir arbede yaşandı.

Başkan Ali Koç'un da bulunduğu sahada uzun süreli bir arbede meydana geldi. Olayların daha da büyümesini önlemek amacıyla stadın ışıkları kapatıldı.