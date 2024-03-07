Fenerbahçeli futbolcular Belçika'da zafer peşinde Fenerbahçe, Union SG karşısında önemli bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerde dev mücadele öncesi İsmail Kartal ve futbolcular bir konuşma gerçekleştirdi.

ensonhaber.com

UEFA Konferans Ligi Son 16 turunda Union Saint-Gilloise'a konuk olacak Fenerbahçe'de yıldız oyuncular, maç öncesi galibiyet sözü verdi.

Grubunu lider bitirip son 16'ya direkt kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef, sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralamak.

Futbolculardan zafer sözü

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularına son idman öncesinde seslendi ve "Taraftarımız, camiamız ve en önemlisi kendimiz için kazanmalıyız. Bunu başaracak kaliteye sahipsiniz. Biz değil onlar bize önlem alacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız." dedi.

Tüm oyuncular da hocalarına zafer sözü verdi.