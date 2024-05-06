Fenerbahçeli futbolcular konuştu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz Fenerbahçeli futbolcular Sebastian Szymanski, Serdar Dursun ve Dusan Tadic, Konyaspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sebastian Szymanski, "Maalesef puan kaybı yaşadık. Başka söylenecek bir şey bulamıyorum. Yarattığımız şanslar vardı, gollerle değerlendirebilirdik. Ancak ne yazık ki maç 0-0 bitti" ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Serdar Dursun, "Hayal kırıklığı yani... Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı, birini atsaydık 3, 4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı, çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık" derken Dusan Tadic ise "Artık şampiyonluk çok zor. Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu" şeklinde konuştu.