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    Fenerbahçeli futbolcular sahaya Maradona tişörtüyle çıktı

    Fenerbahçeli futbolcular, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'yı unutmadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 18:59
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 12:09
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    Fenerbahçeli futbolcular sahaya Maradona tişörtüyle çıktı

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

    Isınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcular geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane Maradona'yı unutmadı.

    ADIOS TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTILAR

    Futbolcular, üzerinde "Elveda" anlamına gelen "Adios" yazan tişörtlerle çıktı.

    Fenerbahçeli futbolcular sahaya Maradona tişörtüyle çıktı #1

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