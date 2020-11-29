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- Fenerbahçeli futbolcular sahaya Maradona tişörtüyle çıktı
Fenerbahçeli futbolcular sahaya Maradona tişörtüyle çıktı
Fenerbahçeli futbolcular, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'yı unutmadı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 18:59
- Güncelleme : 30.11.2020 - 12:09
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.
Isınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcular geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane Maradona'yı unutmadı.
ADIOS TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTILAR
Futbolcular, üzerinde "Elveda" anlamına gelen "Adios" yazan tişörtlerle çıktı.