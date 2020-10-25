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Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla tezahürat yaptı
Trabzonspor'u dev maçta 3-1 yenen Fenerbahçe'de stat balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla şampiyonluk şarkıları söyledi.
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 22:00
- Güncelleme : 25.10.2020 - 22:05
Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar ve futbolcular uzun bir sürenin ardından bir araya geldi.
ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRİLDİ
Koronavirüs önlemleri kapsamında localara kısıtlı sayıda taraftar alınan maçta 1-0 geriye düştükten sonra ikinci yarıda bambaşka bir futbol oynayan sarı-lacivertliler ezeli rakibini 3-1 yenerek 9 maç aranın ardından galip gelmesini bildi.
Maçın ardından stat balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi.
Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk marşı - İZLE