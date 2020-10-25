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    Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla tezahürat yaptı

    Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla tezahürat yaptı

    Trabzonspor'u dev maçta 3-1 yenen Fenerbahçe'de stat balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla şampiyonluk şarkıları söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 22:00
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 22:05
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    Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar ve futbolcular uzun bir sürenin ardından bir araya geldi.

    ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRİLDİ

    Koronavirüs önlemleri kapsamında localara kısıtlı sayıda taraftar alınan maçta 1-0 geriye düştükten sonra ikinci yarıda bambaşka bir futbol oynayan sarı-lacivertliler ezeli rakibini 3-1 yenerek 9 maç aranın ardından galip gelmesini bildi.

    Maçın ardından stat balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi.

    Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk marşı - İZLE

    Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla tezahürat yaptı #1

    Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla tezahürat yaptı #2

    Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla tezahürat yaptı #3

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