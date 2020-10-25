Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla tezahürat yaptı

Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla tezahürat yaptı

Trabzonspor'u dev maçta 3-1 yenen Fenerbahçe'de stat balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar ve futbolcular uzun bir sürenin ardından bir araya geldi.

ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRİLDİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında localara kısıtlı sayıda taraftar alınan maçta 1-0 geriye düştükten sonra ikinci yarıda bambaşka bir futbol oynayan sarı-lacivertliler ezeli rakibini 3-1 yenerek 9 maç aranın ardından galip gelmesini bildi.

Maçın ardından stat balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi.

Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk marşı - İZLE

