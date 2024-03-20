Fenerbahçeli futbolculara saldıran taraftarların ilk ifadesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra tribünden sahaya atlayarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran taraftarlar gözaltında verdikleri ifadelerinde, "Yerdeyken bize kim vurduysa tespit edilsin ve cezalandırılsın" dedi.

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ensonhaber.com

Trabzonspor'un kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı oynanan mücadelede, 17 Mart Pazar günü yaşanan olaylar büyük yankı uyandırdı.

Maçın ardından tribünden sahaya atlayarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve o sırada bazı futbolcular tarafından da karşılık alan 12 taraftar, gözaltına alındı.

"Kim vurduysa tespit edilsin"

61 Saat'in haberine göre; ifade veren 3 taraftar, güvenlik güçlerinin kendilerine ilk anda müdahale ederek yere yatırdığına dikkat çekerek, "Ben yerdeydim zaten bu sırada kafama vurdular. Kim vurduysa görüntülerden tespit edilsin. Cezalandırılmasını istiyorum." diyerek sarı-lacivertli oyunculardan şikayetçi oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ne demişti?

Konuyla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle konuşmuştu: