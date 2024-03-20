Trabzonspor'un kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı oynanan mücadelede, 17 Mart Pazar günü yaşanan olaylar büyük yankı uyandırdı.
Maçın ardından tribünden sahaya atlayarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve o sırada bazı futbolcular tarafından da karşılık alan 12 taraftar, gözaltına alındı.
"Kim vurduysa tespit edilsin"
61 Saat'in haberine göre; ifade veren 3 taraftar, güvenlik güçlerinin kendilerine ilk anda müdahale ederek yere yatırdığına dikkat çekerek, "Ben yerdeydim zaten bu sırada kafama vurdular. Kim vurduysa görüntülerden tespit edilsin. Cezalandırılmasını istiyorum." diyerek sarı-lacivertli oyunculardan şikayetçi oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ne demişti?
Konuyla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle konuşmuştu:
Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmış ancak bu doğru değil.
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