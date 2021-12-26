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    Fenerbahçeli futbolculara taraftardan maç öncesi tepki

    Fenerbahçeli futbolculara taraftardan maç öncesi tepki

    Süper Lig'de lider Trabzonspor'un epey gerisinde kalan Fenerbahçe'de protestolar artık maç öncesine de yansıdı. Taraftarlar Yeni Malatyaspor maçı öncesinde futbolcuları ıslıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 18:38
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 18:45
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    Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de maç öncesinde büyük bir şok yaşandı.

    "FORMAYI ÇIKARIN ÇIPLAK OYNAYIN"

    Sarı-lacivertli taraftarlar 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenemeyerek büyük bir felaket yaşayan futbolcuları protesto etti.

    "Formayı çıkarın çıplak oynayın" diyen sarı-lacivertlilerin sesi stat hoparlörünün sesi artırılarak bastırılmaya çalışıldı. Taraftarların futbolcular sahaya çıkarken ıslıklaması da dikkat çekti.

    Fenerbahçeli futbolculara taraftardan maç öncesi tepki - İZLE

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