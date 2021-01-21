Fenerbahçeli futbolculardan DMD hastası taraftara ziyaret

Fenerbahçeli futbolcular, Sivasspor maçı öncesi DMD hastası 18 yaşındaki taraftar Hasan Keskin'in hayalini gerçekleştirdi.

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 18 yaşındaki Hasan Keskin, Fenerbahçeli futbolcularla buluştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Takımı ile tanışma isteğini sosyal medya üzerinde kamuoyuna duyuran Keskin'in bu dileğinin gerçekleştirildiği belirtildi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün düzenlediği organizasyonla, Hasan Keskin ile ailesinin, Sivasspor maçı için Sivas'ta bulunan futbolcularla bir araya geldiği kaydedildi.

Futbolcularla hatıra fotoğrafları çektiren Hasan'a, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe formasının hediye edildiği aktarıldı.