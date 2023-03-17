Fenerbahçeli futbolculardan taraftara sitem: Oyunu soğuttunuz Fenerbahçe - Sevilla maçının 54. dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler futbolcuların da gündeminde. Takımdaki oyuncular kale arkasında bulunan bazı taraftarların Sevilla'nın zaman geçirme çabalarına destek olduğunu düşünüyor.

Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'yı ağırlayan Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında rakibini 1-0 yense de elenmekten kurtulamadı.

Maça damga vuran olay ise 54. dakikada gerçekleşti.

41. dakikada Enner Valencia'nın penaltısıyla skoru 1-0'a getiren sarı-lacivertliler ikinci yarının başlarında ise baskıyı artırdı.

Sevilla kalesini sık sık yoklayan Fenerbahçe, 54. dakikada kendi taraftarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle ritmini kaybetti.

Sevilla kalecisi Dimitrovic isabet eden çakmak nedeniyle yerde kalırken oyun da 5 dakika gibi bir süre durakladı.

"Kendi kendimize oyunu soğuttuk"

Bu dakikadan sonra İspanyol takımının da sık sık zaman geçirmesiyle baskıyı artıramayan sarı-lacivertlilerde futbolcular da taraftara serzenişte bulundu.

Soyunma odasında maçı değerlendiren oyuncu grubu, "Yabancı maddeler atılmasaydı maçı kazanabilirdik. Kendi kendimize oyunu soğuttuk. Taraftarın daha fazla destek olması lazımdı." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarlar kale arkasında yer alan bazı taraftarların takımı sık sık sabote ettiğini öne sürdü.