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- Fenerbahçeli futbolcuların Rizespor maçında giydiği formalar satıldı
Fenerbahçeli futbolcuların Rizespor maçında giydiği formalar satıldı
- Haber Merkezi
- 16.10.2020 - 11:50
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de çıktığı son maçta giydiği formayı açık artırmayla satışa sunan sarı-lacivertli kulüp, 2 milyon 112 bin 357 TL gelir elde etmişti.
Bu projeyi devam ettiren yönetim, Fenerbahçeli futbolcuların ligin ilk haftasında oynanan Ç.Rizespor maçında giydiği formaları da satışa sundu.
EN FAZLA PARA SOSA'NIN FORMASINA VERİLDİ
Fenerium aracılığıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir site üzerinden satılan formalar büyük ilgi gördü.
En çok para ise Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın giydiği formaya verildi. Ürün 1.450 euroya (13 bin 485 TL) satıldı.
Rizespor maçında giyilen formalar kaça satıldı? İşte rakamlar...
Jose Sosa 1.450 euro
Luiz Gustavo 775 euro
Gökhan Gönül 768 euro
Ferdi Kadıoğlu 600 euro
Serdar Aziz 525 euro
Caner Erkin 525 euro
Ozan Tufan 500 euro
Deniz Türüç 500 euro
Mame Thiam 440 euro
Enner Valencia 414 euro
Sinan Gümüş 365 euro
Zanka 352 euro
Tolga Ciğerci 315 euro