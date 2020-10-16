Fenerbahçeli futbolcuların Rizespor maçında giydiği formalar satıldı

Fenerbahçe Kulübü, Jose Sosa'nın Rizespor maçında giydiği formayı satışa sunmuştu. Yurt dışındaki bir site üzerinden satılan forma, 1.450 euroya (13 bin 485 TL) alıcı buldu.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de çıktığı son maçta giydiği formayı açık artırmayla satışa sunan sarı-lacivertli kulüp, 2 milyon 112 bin 357 TL gelir elde etmişti.

Bu projeyi devam ettiren yönetim, Fenerbahçeli futbolcuların ligin ilk haftasında oynanan Ç.Rizespor maçında giydiği formaları da satışa sundu.

EN FAZLA PARA SOSA'NIN FORMASINA VERİLDİ

Fenerium aracılığıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir site üzerinden satılan formalar büyük ilgi gördü.

En çok para ise Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın giydiği formaya verildi. Ürün 1.450 euroya (13 bin 485 TL) satıldı.

Rizespor maçında giyilen formalar kaça satıldı? İşte rakamlar...

Jose Sosa 1.450 euro

Luiz Gustavo 775 euro

Gökhan Gönül 768 euro

Ferdi Kadıoğlu 600 euro

Serdar Aziz 525 euro

Caner Erkin 525 euro

Ozan Tufan 500 euro

Deniz Türüç 500 euro

Mame Thiam 440 euro

Enner Valencia 414 euro

Sinan Gümüş 365 euro

Zanka 352 euro

Tolga Ciğerci 315 euro