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    Fenerbahçeli futbolcuların Rizespor maçında giydiği formalar satıldı

    Fenerbahçeli futbolcuların Rizespor maçında giydiği formalar satıldı

    Fenerbahçe Kulübü, Jose Sosa'nın Rizespor maçında giydiği formayı satışa sunmuştu. Yurt dışındaki bir site üzerinden satılan forma, 1.450 euroya (13 bin 485 TL) alıcı buldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 11:50
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    Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de çıktığı son maçta giydiği formayı açık artırmayla satışa sunan sarı-lacivertli kulüp, 2 milyon 112 bin 357 TL gelir elde etmişti.

    Bu projeyi devam ettiren yönetim, Fenerbahçeli futbolcuların ligin ilk haftasında oynanan Ç.Rizespor maçında giydiği formaları da satışa sundu.

    Fenerbahçeli futbolcuların Rizespor maçında giydiği formalar satıldı #1

    EN FAZLA PARA SOSA'NIN FORMASINA VERİLDİ

    Fenerium aracılığıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir site üzerinden satılan formalar büyük ilgi gördü.

    En çok para ise Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın giydiği formaya verildi. Ürün 1.450 euroya (13 bin 485 TL) satıldı.

    Rizespor maçında giyilen formalar kaça satıldı? İşte rakamlar...

    Jose Sosa 1.450 euro
    Luiz Gustavo 775 euro
    Gökhan Gönül 768 euro
    Ferdi Kadıoğlu 600 euro
    Serdar Aziz 525 euro
    Caner Erkin 525 euro
    Ozan Tufan 500 euro
    Deniz Türüç 500 euro
    Mame Thiam 440 euro
    Enner Valencia 414 euro
    Sinan Gümüş 365 euro
    Zanka 352 euro
    Tolga Ciğerci 315 euro

    Fenerbahçeli futbolcuların Rizespor maçında giydiği formalar satıldı #2

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