Fenerbahçeli futbolcuların yemek yediği restoran korona nedeniyle kapatıldı

Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor maçı öncesi sushi yediği restoran, 23 personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kapatıldı.

Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maç öncesi moral yemeği yiyen Fenerbahçeli futbolcular, ünlü bir restorana gitmişti.

Takım halinde sushi yiyen sarı-lacivertli oyuncular, keyifli anlar yaşamıştı.

23 PERSONEL KORONA OLDU

Ancak İstanbul'un en popüler mekanlarından biri olan restorandan gelen koronavirüs haberi, Fenerbahçe yönetimini endişelendirdi.

İşletmede çalışan 23 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

MEKAN KAPATILDI

Mekan yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Hem Fenerbahçeli hem de Trabzonsporlu futbolcuların detaylı bir koronavirüs testinden geçmesi bekleniyor.