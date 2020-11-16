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    Fenerbahçeli Harun Tekin'e moral ziyareti

    Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, Karagümrük maçında suratına darbe alan kaleci Harun Tekin'i hastanede ziyaret etti.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 05:16
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 06:49
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    Fenerbahçeli Harun Tekin'e moral ziyareti

    Fenerbahçe'de bugün kaleci Harun Tekin'in, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılmıştı.

    Yarın sabah bir operasyon geçirecek olan Harun Tekin’i hastanede Fenerbahçeli oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler yalnız bırakmadı.

    MORAL VERDİLER

    Fenerbahçeli Yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut, İdari Koordinatör Selçuk Şahin, Yardımcı Antrenörler Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle, Kaleci Antrenörü Michael Kraft ve futbolcular ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi.

    Fenerbahçeli Harun Tekin e moral ziyareti #1

    Fenerbahçeli Harun Tekin e moral ziyareti #2

    Fenerbahçeli Harun Tekin e moral ziyareti #3

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