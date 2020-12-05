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    Fenerbahçeli İhsan Güngörenler hayatını kaybetti

    Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler, hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 13:32
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    Fenerbahçeli İhsan Güngörenler hayatını kaybetti

    Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler'in hayatını kaybettiği bildirildi.

    FENERBAHÇE AÇIKLADI

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yağmur çamur, yaz kış demeden sarı-lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçe'mizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler'e Allah'tan rahmet; kızı Selmin Özadam'a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, "Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz amcayı asla unutmayacak." denildi.

    Fenerbahçeli İhsan Güngörenler hayatını kaybetti #1

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