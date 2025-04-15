Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten alkışlanacak davranış

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Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, bu kez saha dışı bir olayla gündemde.

Hem de gönülleri kazanan bir hareketle...

Yüksek, Bursa'da kanser tedavisi gören 9 aylık bir çocuğun 650 bin TL'lik ameliyat ve tedavi masraflarının tamamını ödedi.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN BEBEĞİN AMELİYAT MASRAFINI KARŞILADI

İsmail Yüksek'in bu davranışı, sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Yüksek'in davranışını takdir edilirken diğer sporculara da örnek olması çağrıları geldi.

Gazeteci Mehmet Buldu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: