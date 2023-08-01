Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten Zimbru'ya harika gol

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Zimbru'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk maçın verdiği üstünlüğü ikinci maçta da gösterdi.
48. dakikada Dusan tadic ve 57-59'da Micthy Batshuayi'nin gollerinin ardından sahneye çıkan İsmail Yüksek, adeta jeneriklik bir gole imza attı.
Topu 90'a yolladı, kaleci çaresiz kaldı
77. dakikada İrfan Can'ın geri pasında ceza sahası yayının biraz sağında topla buluşan İsmail Yüksek, sağ ayağıyla yaptığı şık vuruşla topu tam 90'a yolladı.
Maçta gösterdiği yüksek performans ile takdir toplayan 24 yaşındaki milli libero oyuncusu, Moldova ekibinin kalecisini adeta çaresiz bıraktığı golle takımının 4. golünü kaydetti.
(Fotoğraflar S Sport Plus'tan alınmıştır)