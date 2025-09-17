Fenerbahçeli Jhon Duran'la ilgili güldüren tesadüf

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Jhon Duran için olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Sakatlığının ardından tedavisi için İspanya’ya giden genç forvet, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geri döndü.

21 yaşındaki futbolcu, kulüp tesislerinde salonda bireysel antrenmanlara başladı.

DURAN 6. MAÇINDA SAKATLANDI

Sarı-lacivertli ekipte Duran’ın, kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Öte yandan Jhon Duran'la ilgili hem güldüren hem de şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Duran'ın Fenerbahçe'de yalnızca 6 maç forma giyebilmiş olması, transfer tanıtım videosunda yer alan Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'nin oynadığı bölüm sayısıyla aynı çıktı.

DURAN EMMİ 6. BÖLÜMDE AYRILDI

Duran'ın transfer tanıtımında olan Duran Emmi ise Kurtlar Vadisi'nde oynadığı süre boyunca yalnızca 6 bölümde yer almıştı.

Duran Emmi'yle Jhon Duran'ın arasındaki '6' tesadüfü, sosyal medyada ise çeşitli geyiklere neden oldu.