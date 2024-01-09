Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic baba oldu Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in baba olduğunu duyurarak Livakovic çiftini tebrik etti.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, baba oldu.

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Dominik ve Helena Livakovic çiftini tebrik etti.

Resmi hesaptan tebrik mesajı

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takımımızın başarılı oyuncularından Dominik Livaković baba oldu.



Dominik ve Helena Livaković çiftini dünyaya gelen erkek bebekleri için tebrik ediyor, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz.

18 maçta 23 gol yedi

28 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 18 maça çıkarken kalesinde toplam 23 gole engel olamadı. Liva, bu maçların 7'sinde ise kalesini gole kapadı.