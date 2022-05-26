Fenerbahçeli Kim Min-Jae, askere ne zaman gidecek?

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, askere ne zaman gidecek?

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Güney Koreli Kim Min-Jae, yeni sezon öncesi askere gitmeye hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçeli Kim Min-Jae, askere ne zaman gidecek?

Vitor Perira, Fenerbahçe'yi iyi bir konuma getiremedi ancak yaptığı transferler sayesinde taraftarın gözüne girmeyi başardı.

Bu transferler arasında eniyisi olan Kim, taraftarın ve sonradan gelen İsmail Kartal'ın göz bebeği oldu.

Sahadaki ve saha dışındaki davranışlarıyla örnek olan Kim, Ali Koç'un övgüsünü kazanan bir futbolcu oldu.

Ali Koç'un takımdan göndermek istemediği ve 1 yıl daha kalmasını istediği Kim, askere gidecek.

Güney Koreli futbolcunun ne zaman askere gideceğini merak edenler, "Fenerbahçeli Kim Min-Jae, askere ne zaman gidecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçeli Kim Min-Jae, askere ne zaman gidecek? İşte yanıtı..

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, askere ne zaman gidecek?

Ajansspor'un haberine göre; Güney Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jae'nin askerliği de 3 haftaya indirildi. 25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.

Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe performansı 25 yaşındaki savunmacı bu sezon sarı lacivertlilerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.