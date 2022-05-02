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    Fenerbahçeli Melih Bostan'ın mütevazı iftar sofrası

    Fenerbahçeli Melih Bostan'ın mütevazı iftar sofrası

    Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz aylarda sözleşme uzattığı genç oyuncunun mütevazı sofrası taraftarın ilgisini çekti.
    • 02.05.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 13:15
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    Fenerbahçe mart ayında tam 6 genç oyuncu ile sözleşme uzatmıştı. Bu oyuncular, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Melih Bostan, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'dı.

    Bu oyuncular içinden Melih Bostan, "6 senedir buradayım. Buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutlu, gururluyum. Çok küçük yaştan beri a takımda çubuklu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bana bu şansı verdi. Ben de çok çalışıp bu şansın karşılığını vereceğim. İyi ki Fenerbahçe!" açıklamasında bulunmuştu.

    Fenerbahçeli Melih Bostan ın mütevazı iftar sofrası #1

    Genç oyuncunun mütevazı iftar sofrası

    Genç oyuncu Ramazan ayının son iftarında ailesiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Bostan'ın paylaştığı yemek masasının mütevazılığı taraftarın sevgisini topladı.

    Fenerbahçeli taraftarlar, paylaşımın altına iyi dileklerde bulundu.

    Fenerbahçeli Melih Bostan ın mütevazı iftar sofrası #2

    Fenerbahçeli Melih Bostan ın mütevazı iftar sofrası #3

    Fenerbahçeli Melih Bostan ın mütevazı iftar sofrası #4


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