Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK kulüpleri "çirkin ve kötü tezahüratı”, Fenerbahçe ve Kayserispor “saha olayları”, Antalyaspor, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hatayspor, kart çokluğu nedeniyle PFDK'lık oldu

Hatayspor, Samsunspor maçında "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle; Hataysporlu futbolcu Joelson Mendes Fernandes'in “hakareti” nedeniyle disipline gönderildi.

Mert Hakan Yandaş da disipline sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle ve Fenerbahçe Kulübü idarecisi Emir Hulusi Yolaç'ın Trabzonspor müsabasındaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)