Fenerbahçeli Osayi-Samuel: Utanç verici bir sonuç Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldukları mücadelenin ardından, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç utanç verici" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne oldu.

Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.

"Bu sonuç utanç verici"

Sarı-lacivertlilerin sağ beki Bright Osayi-Samuel, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından çok kötü bir sonuç olduğunu söyleyen Osayi-Samuel, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç utanç verici. Maçla ilgili çok fazla şey söyleyemiyorum. Çok iyi başladık. Golü bulduk, penaltı kaçırdık. Enner Valencia'yı suçlamıyorum. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sonrasında konsantrasyonu kaybettik" şeklinde konuştu.

Valencia: Sonuna kadar savaşmalıyız

Enner Valencia ise maç sonrasında, "Kaçan penaltıdan sonra takım konsantrasyonunu kaybetti. Rakip takım kontrolü aldı ve golleri attı. Maçtan önce de bu maçın öneminin farkındaydık. Şampiyonluk yolunda bu maç bizim için çok önemliydi. Hala çok fazla maç var, Fenerbahçe'de oynuyoruz, dolayısıyla sonuna kadar savaşmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.