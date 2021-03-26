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Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut'u takipten çıktı

Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut'u takipten çıktı

Dün yapılan açıklamayla birlikte görevine son verilen Erol Bulut'u, birçok Fenerbahçeli futbolcu da sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.