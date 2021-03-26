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- Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut'u takipten çıktı
Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut'u takipten çıktı
Dün yapılan açıklamayla birlikte görevine son verilen Erol Bulut'u, birçok Fenerbahçeli futbolcu da sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 16:15
- Güncelleme : 26.03.2021 - 16:23
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından birçok Fenerbahçeli futbolcu, Bulut'u takipten çıktı.
BİRÇOK FUTBOLCU TAKİPTEN ÇIKTI
Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Pelkas ve Harun Tekin genç hocayı takipten çıkaran isimler arasında yer aldı.
MESUT VE İRFAN TAKİPTE
Öte yandan Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin resmi hesabı ise hala Erol Bulut'u takip eden hesaplar arasında yer alıyor.