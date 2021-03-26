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    Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut'u takipten çıktı

    Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut'u takipten çıktı

    Dün yapılan açıklamayla birlikte görevine son verilen Erol Bulut'u, birçok Fenerbahçeli futbolcu da sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 16:23
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    Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından birçok Fenerbahçeli futbolcu, Bulut'u takipten çıktı.

    BİRÇOK FUTBOLCU TAKİPTEN ÇIKTI

    Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Pelkas ve Harun Tekin genç hocayı takipten çıkaran isimler arasında yer aldı.

    Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut u takipten çıktı #1

    MESUT VE İRFAN TAKİPTE

    Öte yandan Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin resmi hesabı ise hala Erol Bulut'u takip eden hesaplar arasında yer alıyor.

    Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut u takipten çıktı #2

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