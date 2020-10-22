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    Fenerbahçeli oyuncular, Trabzon maçı öncesi moral yemeği yedi

    Fenerbahçeli oyuncular, Trabzon maçı öncesi moral yemeği yedi

    Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi, Fenerbahçe futbolcular bir araya gelerek moral yemeği yedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 22:39
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    Fenerbahçe-Trabzon derbisi, Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

    Trabzon derbisine çıkmadan önce takım halinde aktiviteler düzenleyen Fenerbahçeli oyuncular moral yemeğine çıktı.

    SUSHİ YEDİLER

    Moral yemeğine çıkan oyuncular, trabzon maçı öncesi sushi yediler. Sushi'den çok memnun görünmeyen futbolcular kameralara yansıdı.

    Fenerbahçeli oyuncular, Trabzon maçı öncesi moral yemeği yedi #1

    Fenerbahçeli oyuncular, Trabzon maçı öncesi moral yemeği yedi #2

    Fenerbahçeli oyuncular, Trabzon maçı öncesi moral yemeği yedi #3

    Fenerbahçeli oyuncular, Trabzon maçı öncesi moral yemeği yedi #4

     

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    Fenerbahçeli oyuncular, Trabzon maçı öncesi moral yemeği yedi #5

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