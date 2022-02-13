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Fenerbahçe'li Serdar Dursun'un yüzünde kırık tespit edildi

Fenerbahçe'li Serdar Dursun'un yüzünde kırık tespit edildi

Fenerbahçe ve Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan Serdar Dursun'dan, Fenerbahçe taraftarını üzecek bir haber geldi. Açıklamayı Fenerbahçe, twitter hesabından yaptı.