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- Fenerbahçe'li Serdar Dursun'un yüzünde kırık tespit edildi
Fenerbahçe'li Serdar Dursun'un yüzünde kırık tespit edildi
Fenerbahçe ve Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan Serdar Dursun'dan, Fenerbahçe taraftarını üzecek bir haber geldi. Açıklamayı Fenerbahçe, twitter hesabından yaptı.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 00:27
- Güncelleme : 13.02.2022 - 00:30
Fenerbahçe Kulübü, Giresunspor maçında yüzüne gelen darbeyle sakatlanan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
"ZYGOMA KEMİĞİNDE KIRIK OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"
Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.