Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı finalde Konyaspor'un rakibi oldu.

Alınan mağlubiyet sarı-lacivertli taraftarların sabrını taşırdı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, ESH Spor mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyet sonrası sarı-lacivertli yönetime ve teknik heyete sitem dolu ifadeler kullanıldı.

"MOURINHO SINIFTA KALDI, ALİ KOÇ LÜTFEN İSTİFA ET"

Bir taraftar, "Ali Koç lütfen istifa et. Mourinho ve sen derhal bu takımın başından gidin." ifadelerini kullandı.

Başka bir taraftar ise Mourinho'yu eleştirerek, "Mourinho benim için sınıfta kaldı abi. 3 tane derbi maçı oynamışsın, galibiyetin yok." şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Cihan Aydın'a da tepki gösteren Fenerbahçelilerin karşılaşma sonrası sözleri...