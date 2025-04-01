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Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım İstanbul trafiğinde görüldü.

72 yaşındaki Yıldırım sıkışan araçların arasında kaldı.

Fenerbahçeli bazı taraftarlar tarafından fark edilen Yıldırım'ın sıkışan trafiği açmak için yaptığı müdahaleler de gözlerden kaçmadı.

AZİZ YILDIRIM TRAFİKTE KALDI

Kısa bir şaşkınlığın ardından taraftarlar, "Aziz Başkan!" diye seslenerek sevgi gösterisinde bulundu.

Yıldırım ise gülümseyerek taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

Yine bir araçtaki Fenerbahçeli aile, Aziz Yıldırım'a "İyi bayramlar Başkanım!" dileğinde bulunurken, Yıldırım da tebessümle "Sağ ol" diyerek karşılık verdi.

"TRAFİĞE BİLE YÖN VERİYOR"

Bu sıcak diyalog, taraftarlar tarafından kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.

O anlar kameralara yansıdı.

Yıldırım'ın videosu X'te ''Aziz Yıldırım trafiğe bile yön veriyor'' mesajı ile paylaşıldı.