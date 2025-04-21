Haber Merkezi
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin attı.
Kayserispor'un golleri 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.
KAÇAN 2 PUANIN ARDINDAN SÖZ TARAFTARDA
Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde 72 puana yükselse de şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
Lider Galatasaray ile puan farkı 5'e yükseldi.
Yaşananların ardından maç sonu ESH Spor mikrofonunu taraftara uzattık.
İşte yönetime ve takıma tepkili olan taraftarların sözleri...
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