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Fenerbahçeli taraftarlar isyan bayrağını çekti

Fenerbahçeli taraftarlar isyan bayrağını çekti Kayserispor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kalınması sonrası şampiyonluk yolunda Galatasaray ile puan farkı 5'e çıktı. Hal böyle olunca Fenerbahçeliler yıllardır gelmeyen şampiyonluğa isyan etti. İşte sarı-lacivertli taraftarların söyledikleri...