Fenerbahçeli taraftarlar kaleci Altay'a caps hazırladı

Fatih Karagümrük karşısında 2-1 galip gelen Fenerbahçe'de, kurtardığı penaltı ile ön plana çıkan kaleci Altay'a Fenerbahçeli taraftarlar caps yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

Alınan galibiyette çok büyük bir payı olan Fenerbahçe kalecisi Altay, Karagümrük'ün kazandığı penaltıyı kurtararak takımına adeta galibiyeti getirdi.

Maç içinde kurtarışlarıyla göz dolduran Altay, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde de, adından söz ettirmişti.





"PENALTIYI KURTARMAM GEREKİYORDU KURTARDIM"

Galibiyette pay sahibi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Altay, "Ciddi pay sahibi olduğum için çok mutluyum. Daha çok çalışacağız. Biz çalışmamıza bakacağız.

Bu arayı faydalı bir şekilde geçireceğiz. Hatalarımızı doğrularımızı tartışıp en iyi şekilde devam edeceğiz.

Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu galibiyet için ki kurtardım, mutluyum. Tedirginlik yoktu, rahat olmak lazım o anlarda" dedi.





TARAFTARLAR CAPS HAZIRLADI

Maçta üstün performans gösteren Kaleci Altay'a, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada caps hazırladı.

Hazırlanan capste Altay'ın kurtarışlarının ardından kaleyi bir duvar ile tasvir eden taraftarlar, kaleci Altay'ın performansından memnun olduklarını belirtti.