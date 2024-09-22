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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 3-1 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanması ile beraber Fenerbahçe taraftarları yönetim ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.