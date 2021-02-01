Fenerbahçeli taraftarlardan Fatih Terim'e scout göndermesi

Fatih Terim'in "Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" sözleri İrfan Can transferinin ardından sosyal medyadaki taraftarların diline düştü. Sarı-lacivertliler Fatih Hoca'ya capslerle gönderme yaptı.

Süper Lig'de devre arası transfer sezonu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer rekabetlerinin gölgesinde geçerken İrfan Can Kahveci transferinde sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı.

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği hatta maç sonu röportajında "İrfan Can'ın bize karşı ne hissettiğini hepimiz ve herkes biliyor. İrfan Can da düzgün duruyor. Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey ilişki, para değil. Galatasaray karşılıklı istenen transferi gerçekleştirir inşallah." ifadelerini kullanan tecrübeli hoca Fenerbahçe taraftarlarının da hedefi haline gelmişti.

SCOUT TERİM GÖNDERMESİ

Bilindiği üzere Mert Hakan Yandaş, Vedat Muriç, Attila Szalai ve son olarak İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'in yönetime verdiği isimlerdendi ancak sarı-lacivertli takım bu isimleri ezeli rakibinin elinden almıştı.

Transfer çalımlarının ardından Fatih Terim'in"Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Benim istediğim isimleri bazen alamıyoruz." sözlerini tiye alan sarı-lacivertli taraftarlar hazırladıkları capsle tebessüm ettirdi.