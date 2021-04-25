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    Fenerbahçeli taraftarlardan N'Koudou ve Cüneyt Çakır tepkisi

    Beşiktaş'ın Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede Kevin N'Koudou'nun attığı gol öncesi ofsayt tartışmaları sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 09:20
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    Fenerbahçeli taraftarlardan N'Koudou ve Cüneyt Çakır tepkisi

    Süper Lig'in 37. haftası tüm hızıyla sürüyor. Lider Beşiktaş evinde ağırladığı Kayserispor'u 3-1'le geçerken N'Koudou'nun attığı golde (Skoru 2-1'e taşıyan pozisyon) ofsayt olup olmadığı tartışmaları da devam ediyor.

    "ARADAKİ FARK NE HAKEM?"

    Fenerbahçeli futbolseverler Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'ın Cüneyt Çakır ve VAR odası tarafından geçersiz sayılan golündeki ofsayt çizgisini paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

    "Aradaki fark ne?" sorusunu yönelten sarı-lacivertliler N'Koudou'nun pozisyonunun tıpatıp aynı olduğunu savundu.

    OZAN TUFAN'IN SAYILMAYAN GOLÜ

    Fenerbahçeli taraftarlardan N Koudou ve Cüneyt Çakır tepkisi #1

    N'KOUDOU'NUN GEÇERLİ SAYILAN GOLÜ

    Fenerbahçeli taraftarlardan N Koudou ve Cüneyt Çakır tepkisi #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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