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Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın gollerini Galatasaray adına 10. ve 27. dakikada kaydeden Victor Osimhen, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 45+2'de Sebastian Szymanski'den geldi.

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ YÜKSELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinin ardından tesislerde takıma ve yönetime tepkide bulundu.

Tesis önünde bekleyen taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

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Fatih Yıldırım
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