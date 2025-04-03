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Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın gollerini Galatasaray adına 10. ve 27. dakikada kaydeden Victor Osimhen, takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Fenerbahçe'nin tek golü ise 45+2'de Sebastian Szymanski'den geldi.
'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ YÜKSELDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinin ardından tesislerde takıma ve yönetime tepkide bulundu.
Tesis önünde bekleyen taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.
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