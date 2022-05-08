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    Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyon

    Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyon

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi nefesleri keserken mücadelenin 36. dakikasında sarı-lacivertliler kırmızı kart bekledi.
    • 08.05.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 20:20
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    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

    Mücadelenin 35. dakikasında Welinton'un yaptığı müdahale sosyal medyadaki Fenerbahçelileri kızdırdı.

    Kırmızı kart beklentisi

    Hakem Arda Kardeşler oyunu faul düdüğüyle durdururken Brezilyalı savunmacıyı da sarı kartla cezalandırdı. Ancak Fenerbahçeli taraftarlar pozisyonun bileğe olduğunu ve tecrübeli futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

    VAR'dan herhangi bir uyarı gelmezken oyun serbest vuruşla devam etti.

    İşte o pozisyon...

    Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyon #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


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