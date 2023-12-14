Fenerbahçeli Umut Nayir bebeğini kaybetti Fenerbahçe, 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir ve eşi Enfal Diner Nayir için başsağlığı mesajı paylaştı.

AA & Ensonhaber

Umut Nayir'in acı günü...

Fenerbahçe'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

"Bugün vedalaştık kızımızla"

Milli futbolcunun eşi Enfal Diner Nayir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.