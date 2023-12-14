Fenerbahçeli Umut Nayir bebeğini kaybetti

AA & Ensonhaber
Umut Nayir'in acı günü...
Fenerbahçe'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
"Bugün vedalaştık kızımızla"
Milli futbolcunun eşi Enfal Diner Nayir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
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