Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını karşılamak için havalimanlarına akın etti Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini karşılamak için Sabiha Gökçen'e akın ederken Galatasaray'ı karşılayacak olan taraftarlar ise İstanbul havalimanında tezahüratlarla takımlarını bekledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Galatasaray ile Fenerbahçe, dün akşam Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşmacaktı.



İptal edilen maçın ardından iki takım da Türkiye'ye hareket etti

Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Sarı-kırmızılılar yurda döndü

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak olan Galatasaray kafilesini taşıyan uçak yurda ulaştı.

Sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaraylı yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik Direktör Okan Buruk da aracına binerken taraftarlara el salladı. Kerem Demirbay ise taraftarların yanına giderek, destekleri için teşekkür etti.



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Galatasaray çalışmalarına 3 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Fenerbahçe kafilesine taraftarlardan yoğun ilgi

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak olan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftar, havalimanına akın etti.

Kafileyi bekleyen taraftarlar, ‘Türkiye’ ve ‘Mustafa Kemal Atatürk’ tezahüratları yaptı.

Sarı-lacivertli kafile de, Galatasaray'ın İstanbul Havalimanına varışından kısa bir süre sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

İki takım kafilesi de birçok farklı takımın taraftar grupları tarafından coşkulu şekilde karşılandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)