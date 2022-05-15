Süper Lig'de oynanacak maçlar öncesi, Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında sürtüşme yaşandı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Aynı gün Trabzonspor da İstanbul'da Altay'ı ağırlayacak.

Maç öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamladı maç saatini beklemeye koyuldu.

Ancak mücadeleler öncesi hoş olmayan hadiseler yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar benzin istasyonunda Trabzonsporlu taraftarların önünü keserken, Trabzonsporlu taraftarlar da içinde kadın ve çocukların yer aldığı bir otobüsü hedef aldı.

Trabzonspor taraftarı, maça gitmek isteyen Fenerbahçeli taraftarların yer aldığı otobüse saldırdı.

Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar birbirlerine saldırdı İZLE



Fenerbahçe geçmiş olsun mesajı yayınladı

Saldırıyla ilgili Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit’ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü’nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir. Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.