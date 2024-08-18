Fenerbahçeli yönetici Cenk Öztanık’tan Göztepe maçı sonrası sert açıklama

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Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda Göztepe, Koray Günter ve Romulo’nun golleriyle skoru eşitlemeyi başardı.

Öte yandan, Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında, deplasman tribününe giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Fatih Özkan isimli bir şahıs saldırıda bulundu.

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Yöneticisi Cenk Öztanık, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İKİ BAŞLIKTA DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

Dün yaşanılan olayları iki başlıkta değerlendirmek gerekiyor; birincisi İzmir'e girişten itibaren eminyet tarafından taraftarımıza yapılan zulüm ve tüm telefonlara rağmen stadyuma alınmayan ve üzerine biber gazı sıkılarak her türlü mağduriyet yaşatılan taraftarımıza yardımcı olmak için ilk devre bittikten sonra oraya gitmek için protokol tribününden çıkış yapan başkanımıza arkadan yapılan müdahele sonrası bütün Göztepe camiasının ve oradaki emniyet güçlerinin yakınen tanıdığı futbol teröristinin elini kolunu sallayarak hiçbir işlem yapılmadan hayatına devam etmesi, ikincisi stadyuma girişte yaşatılan zorluktan protokol tribününde kırık koltuklarda Fenerbahçe yönetim kuruluna ayakta maç izletip ön tribünden ve yan localardan maçın ilk dakikasından itibaren küfür yememize hiçbir müdahelede bulunmayan ayrıca maç öncesi ve bitiminde taraftarımıza verilen yüksek sesle müziğe defalarca rica etmemize rağmen müdahele etmeyen Göztepe Kulübü'nün nezaket eksikliğinin takipçisi olacağız.