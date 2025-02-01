Fenerbahçeli yönetici Mehmet Salih Dereli vefat etti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyes, aynı zamanda Fenerium mağazalarının ve 1907 Fenerbahçe Derneği’nin kurucusu olan Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiği açıklandı.

"KULÜBÜMÜZE BÜYÜK HİZMETLER SUNDU"

Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinde şu açıklamayı yaptı:

Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın değerli isimlerinden, iş insanı Mehmet Salih Dereli’yi kaybetmiş bulunuyoruz.



2021 yılından bu yana kulübümüzün Yönetim Kurulu’nda görev yapan, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği’nin ve Fenerium’un kurucusu olan Mehmet Salih Dereli, 5213 numaralı üyemizdi.



Sağlık sorunlarına rağmen, kulübümüze büyük hizmetler sunan Mehmet Salih Dereli, yönetim kurulu üyeliğini her zaman aktif bir şekilde sürdürdü.



Mehmet Salih Dereli’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.



Cenaze töreninin detayları ilerleyen günlerde duyurulacaktır.