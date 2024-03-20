Fenerbahçeli yöneticiden 2 Nisan açıklaması: Herkesi ligden çekilme oylamasına bekliyoruz Fenerbahçe Basketbol Takımı, elektronik cüzdan hizmeti veren bir firmayla iş birliği anlaşması yaptı. Kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, 2 Nisan'da yapılacak genel kurula ilişkin açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bir elektronik cüzdan hizmeti sunan bir firma ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Ataşehir Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe'nin genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ve Poca Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özer ile genel müdürü Cihan Çepni katıldı.

"Bu işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum"

Burak Kızılhan, Fenerbahçe'nin her alanda zirveyi hedeflediğini belirterek, "Fenerbahçe, ülkemizi her platformda temsil ediyor ve başarılarını sürdürüyor. Sponsorumuza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

"2 Nisan'da herkes stadımızda olmalıdır"

Ayrıca Kızılhan, 2 Nisan Salı günü yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısına katılım çağrısında bulunarak, "Tüm üyelerimiz 2 Nisan'da Ülker Stadı'nda olmalıdır. Çok değerli mesajlar ve çok anlamlı destekler geliyor. Fenerbahçe yalnız değil ve asla yalnız kalmayacak. Bunu 2 Nisan'da görmüş olacağız." dedi.