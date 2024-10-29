Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbinin ardından sarı-kırmızılı rakiplerine göndermede bulundu.

Sarı-lacivertli yönetici, Galatasaray'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı statta kutlamamasına tepki gösterdi.

"YOLUNU ŞAŞIRAN ATATÜRK'Ü HATIRLAMAZ"

Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evinde matem olan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaz, yolunu şaşıran Atatürk'ü hatırlamaz!" ifadelerini kullandı.

RESMİ SİTEDEN KUTLAMA

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, resmi sitesinden bir mesaj yayınlayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Atamızın, bizlere en büyük mirası 101 yaşında!



Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.



Yaşasın Cumhuriyet!



Galatasaray Spor Kulübü