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DHA

Süper Lig’in 17’nci haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli yöneticiler ile Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İki taraf arasında uzun süreli sözlü tartışma oldu.

OLAY YATIŞTIRILDI

Olaya önce güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da müdahalesiyle olay yatıştırıldı.