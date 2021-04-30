Fenerbahçeliler Alanyaspor maçında kural hatası var diyor

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe'nin penaltısının iptal edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 28. dakikasında Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi. Devamında VAR incelemesinde Mesut Özil'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal oldu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

IFAB NE DİYOR?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) “Ofsayt” başlıklı 11. kuralı kafaları karıştırdı. Valencia’nın pozisyonu ile büyük ölçüde örtüşen kuralda şu ifadeler yer alıyor: “Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır.”

Ayrıca yine IFAB’da, “Bir futbolcu ofsaytta olmasına rağmen topa değmeden önce veya rakibiyle ikili mücadele halindeyken ceza sahası içinde faule maruz kalırsa penaltı verilir mi?” sorusunun yanıtı olarak, “Faul varsa penaltı verilir.” ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

DENİZ ÇOBAN: VAR HATA YAPTI

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Çok tartışılalan ofsayt pozisyonunu yorumladı.

"Mesut'un Valencia'ya pasında ofsayt olmasa kart gerekir mi? Gerekir. Ya bariz gol şansından kırmızı ya da umut vadeden ataktan sarı kart olması gerekirdi. Ama hakem hiç kart göstermedi. Konu şu; topa vurulduğu anda bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonundaysa ofsayt kabul edilmez. Oyuna müdahale etmesi gerekir. Topa dokunması gerekir.

Ya da çok ciddi şekilde kaleciyi ya da rakip oyuncuyu engellemesi gerekir. Burada sadece 'Valencia, savunma oyuncusunun koşu yolunda bulunuyor' diyebilirsiniz. Ama kararı VAR veremez. Hakem verir. Belki de Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'da pozisyonu izlese penaltıda ısrar edecekti. Ama VAR 'Ofsayt' dedi. Diyemez.

VAR, ne dedi? 'Ofsayt var' dedi. VAR yorum gerektiren bir pozisyona karışamaz. Diyecek ki 'Gel izle. Valencia, burada ne yapmış, kendin karar ver'... Burada hakem kararı olması lazım. Burada ciddi bir prosedür hatası var. Bir oyuncunun şeklen ofsayt olması ihlal değildir. Bu kararı hakem vermeliydi.

'Sana göre, bana göre' bir karardır. VAR burada hakemin yerine yorum yapamaz. Yaşar Kemal Uğurlu'nun izleyip penaltı verme olasılığını da ortadan kaldırıyor."

KARŞIT GÖRÜŞ

Pozisyonun ofsayt olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunanlar ise Valencia’nın topla oynama teşebbüsünde bulunduğunu ve konumundan yararlanarak arkasındaki Caulker’in koşu yolunu kapattığını söylüyor.

