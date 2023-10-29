Fenerbahçeliler, galibiyeti balkondaki taraftarıyla kutladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı 5-0'lık kazandı.
Maçta goller; Edin Dzeko (3), Erdem Canpolat (KK) ve İrfan Can Kahveci'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 10. haftada 10 galibiyet ile 30 puana ulaştı.
Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Pendikspor ise 7 puanda kaldı.
Maç balkonlardan takip edildi
Mücadelenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dek gelmesi sebebiyle tribünlerde Türk bayrakları dağıtılırken, çevre binalarda da Türk bayraklarının asıldığı görüldü.
Ön cephesi stadyuma bakan binalarda vatandaşlar balkonlarına Fenerbahçe bayrakları asarken, karşılaşmayı da evlerinden takip etti.
Fenerbahçe, taraftarıyla coşku yaşadı
Maçın sona ermesiyle birlikte sahalarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı.
Galibiyet sevincini taraftarıyla yaşayan Fenerbahçeli futbolcular, bitiş düdüğüyle birlikte balkondaki futbolseverleri selamladı.
Sarı-lacivertliler, üç puanın coşkusun balkondaki vatandaşlarla yaşadıktan sonra deplasman tribünündeki taraftarının yanına gitti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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