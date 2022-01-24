Fenerbahçe'nin birçok mevkide kadro yetersizliğine isyan eden taraftarlar, sosyal medya aracılığıyla Avrupa Yakası dizisinden bir replikle yönetime göndermede bulunuyor.

Transfer döneminde oldukça sessiz olan sarı-lacivertlilerde, Vitor Pereira'nın ardından yeniden 4'lü savunmaya geçilmesi birtakım sıkıntıları da beraberinde getirdi.

3'lü savunma için de yetersiz bir takım kuran Fenerbahçe, elindeki bekleri de göndererek 4'lü savunmada da sıkıntılar yaşamaya başladı.

Fenerbahçe taraftarları, bir dönemin fenomen dizisi Avrupa Yakası'nda Ata Demirer'in canlandırdığı Volkan Sütçüoğlu'nun repliğini paylaşarak yönetime isyan ediyor.

Fenerbahçeliler her yerde bu videoyu paylaşıyor - İZLE



"BU SEZON FENERLİLER"

"Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda." diyen karakteri kendi yerine koyan taraftarlar, videoyu "Bu sezon biz." üst başlığıyla sosyal medyada birçok kez paylaştı.